Nürnberg (SID) - Anna-Lena Friedsam und Annika Beck haben beim WTA-Turnier in Nürnberg das Achtelfinale erreicht. Die 22-jährige Friedsam (Neuwied), an Nummer sieben gesetzt, gewann ihr Auftaktmatch gegen die Schwedin Johanna Larsson mit 6:3, 6:4 und trifft in der nächsten Runde auf Christina McHale aus den USA. Die an Nummer drei gesetzte Bonnerin Beck schaltete nach einer Regenpause Teliana Pereira (Brasilien) 6:0, 6:4 aus und bekommt es nun mit der US-Amerikanerin Nicole Gibbs zu tun.

Dagegen sind Carina Witthöft (Hamburg), Wildcard-Starterin Katharina Hobgarski (Freisen-Haupersweiler) sowie Qualifikantin Tatjana Maria (Bad Saulgau) in der ersten Runde des Nürnberger Versicherungscups gescheitert. Witthöft unterlag der Kolumbianerin Mariana Duque-Marino mit 4:6, 6:4, 4:6. Die 18-Jährige Hobgarski verlor gegen Varvara Lepchenko (USA) mit 0:6, 3:6, Maria musste sich der Niederländerin Kiki Bertens mit 1:6, 6:7 (0:7) geschlagen geben. Die Essenerin Katharina Gerlach hatte bereits am Sonntag gegen Irina Falconi (USA) den Kürzeren gezogen.

Auch für Andreas Beck (Stuttgart) kam beim ATP-Turnier in Genf das Aus bereits in der ersten Runde. Der 30-Jährige verlor sein Auftaktspiel gegen den Spanier Inigo Cervantes 1:6, 3:6. Zweiter deutscher Spieler in der Schweiz ist Florian Mayer (Bayreuth), der auf Denis Istomin (Usbekistan) trifft.

Deutschlands große Tennis-Hoffnung Alexander Zverev (Hamburg) zog in Nizza ins Achtelfinale ein. Der 19-Jährige profitierte in seinem Auftaktmatch bei der mit 520.070 Euro dotierten Sandplatzveranstaltung beim Stand von 5:7, 7:5 von der Aufgabe des britischen Qualifikanten Kyle Edmund.