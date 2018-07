Nizza (SID) - Deutschlands große Tennis-Hoffnung Alexander Zverev (Hamburg) steht im Achtelfinale des ATP-Turniers in Nizza. Der 19-Jährige profitierte in seinem Auftaktmatch bei der mit 520.070 Euro dotierten Sandplatzveranstaltung beim Stand von 5:7, 7:5 von der Aufgabe des britischen Qualifikanten Kyle Edmund. In der nächsten Runde trifft der an Nummer acht gesetzte Zverev auf den Spanier Marcel Granollers oder Brian Parker aus den USA.