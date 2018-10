Amman (dpa) - Die USA sehen die Terrormiliz Islamischer Staat in der Defensive. Der IS erleide militärische und ideologische Rückschläge. Das hat der US-Sonderbeauftragte für die IS-Bekämpfung, Brett McGurk, bei einem Besuch in der jordanischen Hauptstadt Amman gesagt. Nach Angaben der Zeitung "Jordan Times" erklärte McGurk weiter, die Dschihadisten hätten Gebiete in Syrien und im Irak verloren. Er betonte, dass der Krieg gegen den Islamischen Staat nicht nur militärisch sondern auch diplomatisch geführt werde. Die finanziellen Möglichkeiten der Terrormiliz würden kontinuierlich eingeschränkt.

