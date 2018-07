Lomé (AFP) Eine kleine Kooperative von Kakaobauern in Togo hat hitzebeständige Schokolade entwickelt - und hofft nun auf ein gutes Geschäft vor allem in der tropisch heißen Heimat. "Seit mehr als 120 Jahren bauen wir hier Kakao an, aber wir exportieren die Bohnen nur. Nicht mal Kakaobauern wissen, wie Schokolade schmeckt", sagte Komi Agbokou, der die neue Sorte "Choco Togo" verkauft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.