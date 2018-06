Istanbul (AFP) Türkische Sicherheitskräfte haben am Montag sieben mutmaßliche Mitglieder der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen. Unter ihnen seien ein Anführer und ein "Henker", der mehrere Auftragsmorde für den IS in Syrien begangen habe, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu. Bei den Razzien im Osten der Türkei seien auch zahlreiche Dokumente sichergestellt worden.

