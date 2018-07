Athen (AFP) Die UNO hat Griechenland aufgefordert, die Lage in den Flüchtlingslagern des Landes zu verbessern. Mangelnde Informationen über ihr Schicksal und Überfüllung der Lager führten bei den Insassen zu Frustration, Gewalt und Angst, sagte der UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte der Flüchtlinge, François Crepeau, am Montag in Athen.

