Washington (AFP) Die Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) muss nach Angaben des Pentagon im Irak und in Syrien weiterhin Gebietsverluste hinnehmen. Mittlerweile seien 45 Prozent des Gebietes, das der IS im Irak eroberte hatte, wieder zurückgewonnen worden, sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Peter Cook, am Montag in Washington. In Syrien seien es zwischen 16 und 20 Prozent.

