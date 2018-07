Duisburg (dpa) - Bei dem Wohnhausbrand in Duisburg sind unter anderem eine 33 Jahre alte Mutter und ihr vierjähriges Kind ums Leben gekommen. Das bestätigte die Polizei. Außerdem sei ein 14-Jähriger im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben. Ob der dritte Tote ebenfalls zur Familie gehört, sagte die Polizei nicht. Bei dem Feuer am frühen Morgen waren außerdem 27 Bewohner verletzt worden.

