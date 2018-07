Duisburg (dpa) - Durch ein verheerendes Feuer sind in einem Duisburger Mehrfamilienhaus drei Menschen ums Leben gekommen, knapp 30 weitere wurden verletzt. Eines der Todesopfer sei ein Kind, teilten die Ermittler mit. Allerdings ist noch nicht bei allen Opfern die Identität endgültig geklärt. Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus habe sich am frühen Morgen sehr schnell ausgebreitet - so sei das Dachgeschoss zur Falle geworden, sagte NRW-Innenminister Ralf Jäger, der sich am Ort des Brandes ein Bild von der Lage machte.

