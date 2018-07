Brokstedt (AFP) Ein 31-Jähriger hat in Schleswig-Holstein einen außerplanmäßigen Halt eines Regionalzugs ausgelöst, weil er sich von außen an der Lok festklammerte. Als Grund für das gefährliche Manöver gab der Mann der Polizei zufolge an, dass er vor der Abfahrt seines Zuges am Dienstagmorgen von Neumünster nach Hamburg noch eine Zigarette rauchen wollte, nachdem er sein Gepäck bereits im Abteil abgestellt hatte.

