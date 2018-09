Frankfurt/Main (AFP) Die Nachfrage nach E-Books ist in Deutschland zu Jahresbeginn gestiegen - der Umsatz mit elektronischen Büchern blieb aber wegen gleichzeitig gesunkener Preise nahezu gleich. Die Nachfrage nahm von Januar bis März um 6,3 Prozent zu, wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Dienstag mitteilte. Der Durchschnittspreis pro Buch sei aber von 7,01 Euro auf 6,60 Euro gefallen. Damit sei der Umsatz mit plus 0,1 Prozent fast gleich geblieben.

