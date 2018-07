Duisburg (AFP) Bei einem Großbrand sind am Dienstag in Duisburg zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Todesopfer sei ein Kind, sagte ein Sprecher der Polizei. Zudem seien 28 Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Das Feuer war am frühen Morgen aus bislang ungeklärter Ursache in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen.

