Brüssel (AFP) Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hat scharfe Kritik an den Überlegungen der EU-Kommission zur Förderung der Atomenergie geübt. "Es ist schon absurd darüber nachzudenken, wie man eine der ältesten Technologien, die wir zur Energieerzeugung in Europa nutzen, erneut mit Subventionen ausstatten will", sagte Gabriel am Dienstag in Brüssel. Dies wäre "der völlig falsche Weg". Das Papier der EU-Kommission sei "nicht unter Zutun von Deutschland entstanden".

