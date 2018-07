Paris (AFP) Frankreichs Präsident François Hollande hat seine Unterstützung für den umstrittenen Bau des Atomkraftwerks Hinkley Point in Großbritannien durch den französischen Energiekonzern EDF bekräftigt. "Ich befürworte den Bau", sagte Hollande am Dienstag in einem Interview mit dem französischen Radiosender Europe 1. Hollande verwies auf die Bedeutung des Atomsektors für Frankreichs Wirtschaft.

