Basel (SID) - Fußball-Profi Emre Can rät seinem Nationalmannschaftskollegen Mario Götze nicht ganz uneigennützig zu einem Wechsel von m deutschen Meister Bayern München zum FC Liverpool nach England. "Ich würde mich sehr freuen, wenn Mario sich dafür entscheiden würde. Jeder weiß, was für ein riesiger Fußballer er ist", sagte der "Sechser" der Reds der Sport Bild.

Götze, urteilt der 22-Jährige aus der Ferne, fehle bei den Bayern "offenbar ein wenig das Selbstvertrauen". Der WM-Finaltorschütze, dessen Vertrag bis 2017 läuft, wäre gut beraten, an die Merseyside zu kommen - auch wegen des deutschen Teammanagers. "Gerade Jürgen Klopp hat diese Saison gezeigt, wie viel Vertrauen er in junge Spieler setzt", sagte Can.