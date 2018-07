Verona (SID) - Italiens Stürmerstar Luca Toni rückt nach dem Ende seiner Karriere als Fußball-Profi direkt in die Funktionärsriege seines letzten Vereins Hellas Verona auf. Der frühere Bundesliga-Profi von Bayern München wird Vizepräsident des in die Serie B abgestiegenen Klubs.

In dieser Funktion wird der 38-Jährige unter anderem sofort in die Suche nach einem neuen Trainer eingebunden sein. Der bisherige Coach Luigi Delneri muss den Verein nach Angaben der Gazzetta dello Sport verlassen.

In seiner Karriere brachte es der Weltmeister von 2006 auf insgesamt 324 Tore, 157 davon in der italienischen Meisterschaft. In seiner Zeit bei Bayern München wurde der Publikumsliebling zwischen 2007 und 2010 zweimal Meister und zudem einmal Torschützenkönig. In der vergangenen Saison war Toni mit 22 Treffern auch noch bester Torschütze der Serie A, in der ausklingenden Spielzeit allerdings erzielte er auch wegen mehrerer Verletzungen nur noch sechs Tore.