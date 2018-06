Darmstadt (SID) - Torhüter Christian Mathenia wechselt innerhalb der Fußball-Bundesliga von Darmstadt 98 zum Hamburger SV. Das bestätigten beide Klubs am Dienstagabend. Der 24-Jährige machte Gebrauch von einer Ausstiegsklausel seines bis 30. Juni 2017 gültigen Vertrags, beim HSV unterschrieb er einen Kontrakt bis 2019. In Hamburg ersetzt Mathenia den Tschechen Jaroslav Drobny, dessen Vertrag nach sechs Jahren nicht verlängert worden war. Stammkeeper beim Bundesliga-Dino ist René Adler.

Drobnys Abschied in Hamburg verlief alles andere als geräuschlos. Der 36-Jährige hatte seinem Klub am letzten Spieltag beim FC Augsburg (3:1) auf eigenen Wunsch nicht zur Verfügung gestanden. Drobny hatte Trainer Bruno Labbadia und der Klubführung in einem Interview im Zusammenhang mit seinem bevorstehenden Abgang zudem Lügen und Eierlosigkeit vorgeworfen.