München (SID) - Fußball-Rekordmeister Bayern München plant für das DFB-Pokalfinale am Samstag in Berlin gegen Borussia Dortmund mit den angeschlagenen Javi Martínez und Xabi Alonso. Das bestätigten die Bayern am Dienstag.

Defensivspezialist Martínez klagte zuletzt über Probleme am Sprunggelenk und fehlte bei den Meisterfeierlichkeiten am vergangenen Wochenende. Mittelfeldmann Alonso hatte sich im vorletzten Bundesliga-Spiel beim FC Ingolstadt (2:1) eine schwere Rippenprellung zugezogen und deshalb zum Abschluss gegen Hannover 96 (3:1) gefehlt.