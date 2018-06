Basel (SID) - Titelverteidiger FC Sevilla zeigt vor dem Europa-League-Finale am Mittwoch (20.45 Uhr/Sport1 und Sky) großen Respekt vor dem FC Liverpool und Teammanager Jürgen Klopp. "Die Statistik besagt, dass sie eine der besten Mannschaften der Welt sind. Gegenwärtig ist es eine Mannschaft, die sehr von Klopp geprägt ist. Sie spielen mit einer hohen Intensität", sagte Trainer Unai Emery bei der abschließenden Pressekonferenz im St. Jakob-Park von Basel.

Coke verwies darauf, dass Liverpool im laufenden Wettbewerb große Gegner besiegt habe. "Sie spielen sehr aggressiv und sind sehr stark im Pressing", sagte der Mittelfeldspieler. Zwei Europa-League-Siege in Serie haben den Andalusiern aber viel Selbstvertrauen gegeben. "Wir haben unsere eigene Identität. Diese hat uns in den letzten Jahren getragen", so Coke.