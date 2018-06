Las Rozas de Madrid (SID) - Mittelfeldspieler Thiago von Fußball-Meister Bayern München steht als einziger Bundesliga-Akteur im vorläufigen Kader von Titelverteidiger Spanien für die EM-Endrunde in Frankreich (10. Juni bis 10. Juli). Dies gab der spanische Nationaltrainer Vicente del Bosque am Dienstag in Las Rozas bekannt. Nicht zum 25-köpfigen Aufgebot gehören dagegen Thiagos Münchner Mannschaftskameraden Javi Martinez und Juan Bernat.

Ebenfalls nicht berücksichtigt wurden die Weltmeister Fernando Torres vom Champions-League-Finalisten Atlético Madrid sowie Juan Mata von Manchester United. Angreifer Diego Costa vom FC Chelsea verpasst das Turnier wegen einer Oberschenkelverletzung. Überraschend dabei ist dagegen Mittelfeldspieler Bruno Soriano vom Europa-League-Halbfinalisten FC Villarreal.

Bis Ende Mai muss del Bosque noch zwei Spieler streichen und seinen endgültigen 23 Mann starken Kader bei der Europäischen Fußball-Union (UEFA) melden. Spaniens EM-Gruppengegner sind die Tschechien (13. Juni), die Türkei (17. Juni) und Kroatien (21. Juni).