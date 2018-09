Los Angeles (SID) - US-Nationaltrainer Jürgen Klinsmann muss bei der Copa América (3.-26. Juni) auf Stürmer Jozy Altidore vom FC Toronto aus der amerikanischen Profiliga Major League Soccer (MLS) verzichten. Der 26-Jährige fällt mit einer Oberschenkelzerrung "sechs bis acht Wochen aus", verkündete sein Verein am Montag.

Die Blessur hatte sich der Angreifer am vergangenen Samstag beim Ligaduell mit den Vancouver Whitecaps (3:4) zugezogen, als er einen Elfmeter ausführte und verschoss.

Altidore erzielte bislang in 93 Länderspielen 34 Tore und nahm an den Weltmeisterschaften 2010 in Südafrika und 2014 in Brasilien teil.

SID fk