Kopenhagen (SID) - Trainer Alexander Zorniger hat ein halbes Jahr nach seinem Aus bei Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart einen neuen Job gefunden. Der 48-Jährige übernimmt ab Juni den zehnmaligen dänischen Fußball-Meister Bröndby IF, wo er einen Zweijahresvertrag erhält. Das teilte der derzeitige Tabellen-Vierte der Superliga am Dienstag mit.

"Bröndby ist wegen seiner Geschichte und den vielen fantastischen Spielern ein Klub mit einem großen Namen in Europa", sagte Zorniger auf der Internetseite des Vereins. Er wisse um den besonderen Druck dort, "aber so ist es eben bei großen Klubs. Ich weiß, was ich kann und was ich zu bieten habe." Und das sei genau jener Angriffsfußball, wie er ihn zuletzt in Stuttgart hat spielen lassen.

Zorniger erfülle "unser Anforderungsprofil, eine aggressive, mitreißende und pressende Mannschaft zu formen, die nicht nur auf Ballbesitz aus ist, sondern auch nach vorne spielen will", sagte Sportdirektor Troels Bech über den ehemaligen Coach von RB Leipzig. Der Deutsche werde Bröndy "auf das nächste Niveau heben".