New York (AFP) Die Vereinten Nationen haben angesichts der humanitären Krise im Bürgerkriegsland Jemen Alarm geschlagen. Die bisherigen Hilfszusagen der internationalen Gemeinschaft seien "skandalös niedrig", sagte der UN-Direktor für humanitäre Hilfe, John Ging, am Dienstag in New York. Von den umgerechnet 1,6 Milliarden Euro, welche die UNO erbeten habe, sei bislang erst ein Sechstel zugesagt worden. Die Krise im Jemen verschärfe sich, "aber sie erhält nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdient", beklagte Ging.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.