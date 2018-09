Berlin (dpa) - Freunde und Kollegen lassen Udo Lindenberg heute zu seinem 70. Geburtstag hochleben. Thomas Gottschalk schrieb in der "Bild": "Einer muss den Job ja machen. Und ich sehe niemanden, der ihn besser machen würde als Du." Sänger Clueso bewundert Lindenberg für seine kompromisslose Art, er selbst zu sein: Er sei narzisstisch, aber auf eine süße Art, so Clueso in einem Gastbeitrag für die "Thüringer Allgemeine". Schauspieler Heiner Lauterbach wünschte bei WDR 4 alles Gute: "Mach weiter so, ich bin stolz auf dich!".

