Kairo (AFP) Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi sieht Anzeichen für Fortschritte in der Nahost-Diplomatie zwischen Israel und den Palästinensern. Es gebe eine "wirkliche Chance" auf eine Friedenslösung, sagte al-Sisi am Dienstag in Kairo. Er verwies auf die arabische Friedensinitiative, die französischen Bemühungen und das Engagement der USA. Der Staatschef rief die Konfliktparteien auf, sich ein Vorbild an dem "wirklichen und stabilen Frieden" zwischen Israel und Ägypten zu nehmen.

