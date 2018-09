Seoul (AFP) Die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) hat einen neuen Außenminister. Die nordkoreanische Botschaft in London bestätigte die Ernennung des Berufsdiplomaten Ri Yong Ho in einer diplomatischen Note an die britische Regierung, wie ein ranghoher Botschaftsmitarbeiter am Dienstag mitteilte. Der 59-jährige Ri, der seinerzeit Botschafter in London war, verfolgt das komplizierte Dossier der Beziehungen zwischen Nordkorea, Südkorea und den USA seit zwei Jahrzehnten.

