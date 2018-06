Vilsbiburg (SID) - Die Volleyballerinnen der Roten Raben Vilsbiburg werden auch in der kommenden Saison international spielen. Wie der Bundesliga-Sechste der abgelaufenen Spielzeit bestätigte, werden die Niederbayerinnen im CEV Cup, dem zweitwichtigsten Wettbewerb auf kontinentaler Ebene, an den Start gehen. "Wir spielen damit das achte Jahr in Folge international, sei es im CEV Cup oder im Challenge Cup", sagte Geschäftsführer André Wehnert am Dienstag.

Neben den Roten Raben nimmt auch Vizemeister MTV Stuttgart am CEV Cup teil. Double-Sieger Dresdner SC spielt in der Champions League, der Schweriner SC im Challege Cup, dem dritthöchsten Europapokal-Wettbewerb.