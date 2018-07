Wolfsburg (dpa) - Nach heftiger Kritik an Bonuszahlungen für die Vorstände bei Volkswagen will der Konzern neue Regeln für die Gehälter der Führungskräfte schaffen. Das derzeitige System brauche Veränderung, schrieb VW-Finanzvorstand Frank Witter in einem Brief an den Investor Chris Hohn. Dieser hatte der dem Konzern zuletzt öffentlich Druck gemacht. Volkswagen werde sich aber die nötige Zeit nehmen, um ein neues System sorgfältig auszuarbeiten, so Witter. Details zu einem neuen Vergütungssystem nannte er nicht.

