Berlin (dpa) - Weil die beschlossenen 550 Millionen Euro für Kinderbetreuungsplätze bisher nur gut zur Hälfte in Anspruch genommen worden sind, will der Bund die Fristen verlängern. Das Kabinett entschied, den Kommunen bis zum 30. Juni 2017 Zeit zu geben, die Mittel für die Betreuung unter dreijähriger Kinder abzurufen, also ein Jahr länger als zunächst vorgesehen. Schuld an der Verzögerung sei die Belastung der Länder und Kommunen durch die Flüchtlingskrise. Die Länder hatten um die Fristverlängerung gebeten. Bundestag und Bundesrat müssen der notwendigen Gesetzesänderung zustimmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.