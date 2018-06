Berlin (AFP) In Moskau sind nach Informationen des Rundfunksenders Deutschlandradio Kultur 59 bislang verloren geglaubte Skulpturen aus Berlin wieder aufgetaucht. Die Skulpturen stammten aus der Sammlung des Berliner Kaiser-Friedrich-Museums, des heutigen Bode-Museums, berichtete der Sender am Mittwoch unter Berufung auf eine Fachtagung in Florenz Anfang Mai. Die Kunstwerke stammen demnach alle von bedeutenden italienischen Meistern wie Donatello, Lucca della Robbia und Giovanni Pisano.

