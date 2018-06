Duisburg (AFP) Eine umgestürzte Kerze in einer Erdgeschosswohnung hat wahrscheinlich den Brand ausgelöst, bei dem am Dienstag in einem Duisburger Wohnhaus drei Menschen ums Leben kamen. Dies ergaben die Ermittlungen der Polizei Duisburg und eines Brandsachverständigen in dem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Meiderich, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten.

