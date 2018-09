Düsseldorf (AFP) Für sein Engagement gegen Fremdenfeindlichkeit hat der Zentralrat der Juden in Deutschland den Verein "Gesicht Zeigen" mit dem Paul-Spiegel-Preis für Zivilcourage ausgezeichnet. Der Verein kläre "mit Kampagnen die Öffentlichkeit über Rassismus und Rechtsextremismus auf", erklärte der Zentralrat am Mittwoch anlässlich des Festakts in der Synagoge der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf. Er mache "damit auf gesellschaftliche Fehlentwicklungen aufmerksam".

