Basel (dpa) - Fußball-Trainer Jürgen Klopp hat am Abend die Chance auf seine erste Trophäe mit dem FC Liverpool. Im Finale der Europa League trifft das Team mit dem deutschen Nationalspieler Emre Can auf Titelverteidiger FC Sevilla. Klopp wäre der erste deutsche Trainer, der mit einer englischen Profi-Mannschaft einen Wettbewerb gewinnt. In der Schweiz kommt zudem die Torlinientechnik zu ihrer Premiere in einem Wettbewerb der UEFA. Das auch in der Bundesliga genutzte System Hawk Eye soll bei der Entscheidung Tor oder kein Tor helfen.

