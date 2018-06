Mainz (SID) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 kann auch in der kommenden Saison mit dem kolumbianischen Angreifer Jhon Cordoba planen. Wie die Rheinhessen am Mittwoch mitteilten, unterzeichnete der 23-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. In der vergangenen Saison, in der Cordoba noch vom FC Granada ausgeliehen war, erzielte er in 22 Partien fünf Treffer. Zur Ablöse machte der Klub keine Angaben, sie dürfte bei rund 5,5 Millionen Euro liegen.

"Jhon Cordoba hat mit seiner dynamischen, leidenschaftlichen Spielweise der vergangenen Rückrunde von Mainz 05 den Stempel aufgedrückt. Wir sind froh, dass wir die Zukunft mit ihm planen können", sagte der neue Sportdirektor Rouven Schröder.