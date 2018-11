Mönchengladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach liegt ein konkretes Angebot für Kapitän Granit Xhaka vor. Dies bestätigte Gladbachs Manager Max Eberl im Rahmen der Schweiz-Reise der Borussen der Rheinischen Post. Um welchen Verein es sich dabei handelt, verriet Eberl nicht. Eine Einigung stehe ebenfalls noch aus.

Xhaka wird seit einiger Zeit hartnäckig mit dem FC Arsenal in Verbindung gebracht. Angeblich ist der englische Spitzenklub um die deutschen Weltmeister Mesut Özil und Per Mertesacker bereit, den 23 Jahre alten Schweizer Nationalspieler für rund 40 Millionen aus seinem noch bis 2019 laufenden Vertrag bei den Rheinländern herauszukaufen. Der Mittelfeldspieler selbst hatte zuletzt angekündigt, noch vor Beginn der EM-Endrunde in Frankreich am 10. Juni eine Entscheidung über seine Zukunft treffen zu wollen.