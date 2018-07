Duisburg (SID) - Fußball-Zweitligist MSV Duisburg muss im Relegations-Hinspiel gegen Drittligist Kickers Würzburg am Freitag (19.10 Uhr/ARD) voraussichtlich auf Stammkeeper Michael Ratajczak verzichten. Das erklärte Trainer Ilja Grujew am Mittwoch. Ratajczak hatte im vorletzten Saisonspiel beim SV Sandhausen (2:2) eine Verletzung an der Syndesmose erlitten und wurde bereits beim erfolgreichen Saisonfinale gegen RB Leipzig (1:0) von Marcel Lenz ersetzt.

Den Meiderichern fehlen gegen Würzburg zudem Angreifer Victor Obinna und Mittelfeldspieler Baris Özbek (beide Muskelfaserriss).