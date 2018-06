London (AFP) Mit ihrem Bericht über die angebliche Unterstützung der Queen für einen Austritt Großbritanniens aus der EU hat sich die britische Boulevardzeitung "The Sun" eine Rüge der Medienaufsicht eingehandelt. Für die Behauptung der Schlagzeile, wonach die Monarchin für einen Brexit sei, finde sich im Text kein einziger Beleg, sie sei somit "in erheblichem Maße irreführend", urteilte die Independent Press Standards Organisation (Ipso) am Mittwoch.

