Miami (AFP) Das Zappelphilipp-Syndrom ist als Kinderkrankheit bekannt - doch leiden neuen Studien zufolge viele Menschen erst im jungen Erwachsenenalter an der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Die am Mittwoch im Journal of the American Medical Association (Jama) veröffentlichten Erhebungen aus Großbritannien und Brasilien legen nahe, das ein spätes ADHS eine eigene Störung sein könnte, bei der Symptome wie Aufmerksamkeitsmangel, Hyperaktivität und Impulsivität stärker sind.

