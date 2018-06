Rom (AFP) Die Afrikanische Union (AU) trägt die Wiederaufnahme der Waffenlieferungen an Libyen mit. "Wir begrüßen die mutigen Entscheidungen von Wien", sagte der tschadische Außenminister Moussa Faki Mahamat am Mittwoch im Namen der rotierenden AU-Präsidentschaft bei einem italienisch-afrikanischen Treffen in Rom.

