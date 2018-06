Bonn (dpa) - Die Ermittlungen zur tödlichen Prügelattacke auf den 17 Jahre alten Niklas in Bonn gehen auch nach der Festnahme des mutmaßlichen Haupttäters mit Hochdruck weiter. Bei der Suche nach zwei Mittätern der Prügelattacke von Bad Godesberg seien Tatverdächtige überprüft worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Ob es weitere Festnahmen gab, sagte er nicht. Staatsanwaltschaft und Mordkommission wollen am Mittwochnachmittag in einer Pressekonferenz in Bonn ihren Ermittlungsstand erläutern.

