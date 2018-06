Tripolis (AFP) Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) haben laut einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) in der libyschen Stadt Sirte Dutzende Menschen hingerichtet. Mindestens 49 Menschen seien wegen angeblicher Gotteslästerung, Hexerei oder Spionage unter anderem geköpft oder erschossen worden, teilte HRW am Mittwoch in einem 41 Seiten langen Bericht mit.

