Brüssel (AFP) Trotz Warnungen aus Russland treibt die Nato die Aufnahme des Balkanstaats Montenegro als 29. Mitglied voran. Das Beitrittsprotokoll werde am Donnerstag am Rande des Außenministertreffens des Bündnisses unterzeichnet, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch in Brüssel. Nach der Bestätigung in den Mitgliedstaaten kann der Kleinstaat voraussichtlich 2017 Mitglied der Allianz werden. Bis dahin dürfen seine Vertreter bereits ohne Stimmrecht an Nato-Sitzungen teilnehmen.

