London (SID) - Der italienische Weltmeister Gregorio Paltrinieri hat bei der Schwimm-EM in London den ersten Europarekord aufgestellt. Der 21-Jährige siegte über 1500 m Freistil in 14:34,04 Minuten und verbesserte seine eigene Bestmarke vom WM-Triumph im vergangenen Jahr um über fünf Sekunden. Für den Olympiafünften ist es der dritte EM-Titel in Folge. Zum Weltrekord des chinesischen Doppel-Olympiasiegers Sun Yang fehlten Paltrinieri nur drei Sekunden.