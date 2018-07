Köln (SID) - Teammanager Jürgen Klopp greift mit dem FC Liverpool nach dem Titel in der Europa League. Die Reds treffen im Finale ab 20.45 Uhr in Basel auf Titelverteidiger FC Sevilla. Der Sieger der Partie qualifiziert sich direkt für die Gruppenphase der Champions League in der kommenden Saison.

Bundesligist Schalke 04 stellt um 14.00 Uhr seinen neuen Sportvorstand Christian Heidel offiziell vor. Die Knappen hoffen mit dem ehemaligen Mainzer, der auf Horst Heldt folgt, auf erfolgreichere Zeiten und vor allem mehr Ruhe.

Weltmeister Marco Koch verteidigt in London seinen EM-Titel über 200 m Brust. Um 11.29 Uhr beginnen die Vorläufe auf der Paradestrecke des Darmstädters.