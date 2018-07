Washington (dpa) - Deutschland und die USA wollen ihre Anstrengungen im Kampf gegen den Terrorismus verstärken. Das kündigten Bundesinnenminister Thomas de Maizière und der amerikanische Heimatschutzminister Jeh Johnson in Washington an. De Maizière will mit Generalstaatsanwältin Loretta Lynch eine Vereinbarung zum Austausch von Informationen unterzeichnen. Unklar bleibt, was genau diese beinhalten wird. Thema des Treffens mit Lynch solle auch der Austausch über sogenannte Gefährder sein - also Personen, denen die Polizei zutraut, dass sie einen Anschlag begehen könnten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.