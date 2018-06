Simferopol (AFP) Die muslimische Gemeinschaft der Krim-Tataren hat am Mittwoch in aller Diskretion der Deportation unter dem Sowjet-Diktator Josef Stalin vor 72 Jahren gedacht. Einige hundert Krim-Tataren kamen im Laufe des Tages zu dem Monument vor dem Bahnhof von Simferopol, das an die Zwangsdeportation des Jahres 1944 erinnert. In ähnlicher Form gedachten einige hundert Krim-Tataren in ihrem traditionellen Hauptort Bachtschissarai der Vorgänge.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.