Bremen (AFP) Das Raumfahrtunternehmen Airbus Defence and Space hat mit dem Bau eines Schlüsselmoduls für die neue US-Raumkapsel Orion begonnen, die im kommenden Jahrzehnt mit bemannten Flügen über den Mond hinaus eine neue Ära der Raumfahrt einläuten soll. Das Europäische Servicemodul (ESM) für das Orion-Raumfahrzeug wird nun am Standort des Unternehmens in Bremen montiert, wie Airbus Defence and Space am Donnerstag mitteilte.

