Düsseldorf (AFP) Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) wünscht sich, dass die noch in Bonn angesiedelten Sitze der Bundesministerien bald nach Berlin ziehen. "Es wäre sicherlich sinnvoll, wenn der nächste Koalitionsvertrag 2017 die Zusammenführung der Ministerien in Berlin festhielte", sagte Müller der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf vom Donnerstag. So könnten "sich alle darauf einstellen".

