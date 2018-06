Brüssel (dpa) - Die EU-Staaten wollen heute weiter über die Neuzulassung des Unkrautvernichters Glyphosat beraten. Das Treffen des Ständigen Ausschusses für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel beginnt am Vormittag in Brüssel, das Thema Glyphosat soll aber erst gegen Mittag zur Sprache kommen. Falls die nötige Mehrheit in Sicht ist, will die EU-Kommission die Frage der Neuzulassung zur Abstimmung stellen. Die aktuelle EU-Zulassung für Glyphosat läuft Ende Juni aus. Das Herbizid ist hochumstritten, da es als möglicherweise krebserregend gilt.

