Paris (AFP) Die französischen Grünen haben in der Pariser Nationalversammlung am Donnerstag den Fraktionsstatus eingebüßt. Sechs Abgeordnete der Partei Europe Ecologie-Les Verts (EELV) liefen zu den regierenden Sozialisten über, so dass die Grünen künftig nur noch neun Abgeordnete stellen. Damit sind sie unter Fraktionsgröße und verlieren einige Rechte.

